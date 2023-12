Noiva atrasa festa de casamento para socorrer vítima de acidente

Uma noiva que estava a caminho da comemoração do casamento dela, atrasou a festa para socorrer um motociclista vítima de acidente de trânsito na última sexta-feira (15), em Curitiba. Veja vídeo abaixo.

A mulher de 40 anos de idade é policial militar, assim como o noivo dela também. Os dois voltavam do cartório e estavam a caminho do jantar em comemoração quando viram o acidente no Contorno Sul, próximo ao Centro de Treinamento do Clube Athlético Paranaense.

"A gente parou neste exato momento para prestar socorro ao motoqueiro. Eu falava para ele: 'Olha, sou uma noiva. Acabei de casar. Você é meu presente de casamento", disse a policial.



Imagens foram gravadas por populares e publicadas nas redes sociais, onde é possível ver o momento em que a noiva presta os primeiros socorros ao motociclista que está inconsciente, enquanto o companheiro liga para o Siate. Após os trabalhos de atendimento médico e a chegada da ambulância, o casal foi então para a comemoração.

"Generosidade é estar presente quando alguém precisa. Generosidade é se doar para alguém. Generosidade é estar presente... para sempre. Para vida toda, com toda certeza", falou a noiva.

Em nota, a assessoria do Hospital do Trabalhador informou que o motociclista passou por cirurgia no sábado (16) e está internado sem risco de vida.

