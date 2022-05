No último show, dupla comemorou 'noite incrível' no PR; veja

Da Redação

Antes do ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro se envolver em um acidente na manhã deste sábado (7), em Miracatu, no interior de São Paulo, os cantores se apresentaram em Tijucas do Sul, no Paraná, na Região Metropolitana de Curitiba, em uma show realizado na noite de sexta-feira (6

continua após publicidade .

De acordo com o comunicado da própria assessoria dos sertanejos, Aleksandro morreu e ao menos outras cinco pessoas também. O cantor, apesar de não ser paranaense, morava em Londrina. Até a última atualização desta reportagem, 6 mortes estavam confirmadas, mas identidades das vítimas não foram reveladas.

De acordo com a produtora dos cantores, Conrado sofreu ferimentos leves.

continua após publicidade .

Antes do acidente, no Instagram, os cantores publicaram fotos do show em Tijucas e comemoram a noite.

"Obrigado Tijucas do Sul. Foi uma noite incrível com ao lado de vocês. A energia foi sensacional".