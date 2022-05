No PR: vereadores reajustam os próprios salários em 14,49%

Da Redação

Os vereadores de Guarapuava, Paraná, aprovaram um reajuste de 14,49% nos próprios salários e, com isso, eles passarão a receber R$ 10,5 mil. Os parlamentares realizaram uma votação a respeito do caso em uma sessão, na noite dessa terça-feira (25).

De acordo com o Projeto de Lei Complementar, o reajuste compreende o índice de inflação, sendo 2,36% referentes de janeiro a abril de 2021, mais 12,13% de maio de 2021 até abril de 2022.



Os vereadores recebiam R$ 9.252,72. Com a aprovação do projeto, o reajuste será de R$ 1.340,71, passando para R$ 10.593,43.

No caso do presidente da Câmara, o salário é maior. O cargo tinha como salário estipulado R$ 18.505,43. Com o reajuste, o vencimento subiu para R$ 21.186,86, o que representa um incremento de R$ 2.681,43.

Veja quem votou a favor e contra o projeto:

Contra

Bruna Spitzner (Podemos), Cris Wainer (PT), Professora Terezinha (PT), Professora Bia (MDB) e Rodrigo Crema (PSL).

A favor

Alessandro Oreiko (DEM), Celso Lara da Costa (Cidadania), Cristóvão da Cruz (DC), Elcio Melhem (Podemos), Dognei (PDT), João Carlos Gonçalves (Podemos), Joel Barbosa (Solidariedade), Marcelinho (União Brasil), Márcio Carneiro (Cidadania), Nego Silvio (Podemos), Paulo Lima (Podemos), Pedro Moraes (Republicanos), Professor Saulo (Republicanos), Valdemar dos Santos (Cidadania) e Wilson Anciuti (PSL).

Com informações do g1.