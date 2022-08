No Paraná, garoto encontra corpo amarrado ao procurar pipa

Da Redação

O local, na região de cavas do Jardim Tropital, onde foi encontrado o corpo na tarde deste domingo (21)

Uma brincadeira de criança terminou em susto na tarde deste domingo, no Jardim Tropical, em Piraquara, cidade da Região Metropolitana de Curitiba. Uma criança de 8 anos foi procurar uma pipa numa área de mata do bairro e acabou encontrando um corpo jogado numa das cavas da região.

Segundo informações iniciais, o corpo é de um rapaz, no máximo de 20 anos de idade, que estava com as mãos amarradas para trás e tinha diversas perfurações de faca na região do tórax e abdomen. As calças estariam para baixo do joelho. Uma espécie de cipó teria sido usado para amarrar a vítima.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área até que a Polícia Científica fizesse os levantamentos iniciais e liberasse para o trabalho de remoção do corpo, por parte do Instituto Médico Legal (IML). O corpo da vítima foi levado para o IML de Curitiba, onde seriam realizados os exames.

Com Informações BandaB

