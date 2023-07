No Paraná: dupla é presa suspeita de falsificar remédios

A fiscalização também contou com apoio da Vigilância Sanitária

Os suspeitos, de 25 e 39 anos, foram presos em flagrante nesta segunda-feira (24), estavam sendo investigados por falsificar remédios, em Piraquara, no Paraná.

De acordo com a Polícia Civil, cerca de R$100 mil em medicamentos foram apreendidos no momento.

As investigações foram iniciadas após o Conselho Regional de Farmácia (CRF) receber denúncias de irregularidades no local e comunicar a Polícia Civil. A fiscalização também contou com apoio da Vigilância Sanitária.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, o modus operandi da fraude era de acordo com a característica do medicamento. “Em alguns remédios, os suspeitos apagavam a data de validade original e carimbavam nova data, colocando um selo da farmácia. Outros, em que não conseguiam apagar a validade original, colocavam o selo sobre a marca de validade”, afirmou Thiago Soares.

No local, foram apreendidos diversos medicamentos com a data de validade modificada, entre eles analgésicos, anti-inflamatórios, ansiolíticos, anfetaminas, anticonvulsivantes, contraceptivos orais, contraceptivos de emergência, soros e produtos alimentícios.

Ainda, foram encontrados medicamentos controlados que o estabelecimento não tinha autorização especial da Vigilância Sanitária para venda. Apreenderam também os materiais utilizados na prática criminosa, como óleos, acetona, tesoura e adesivos com datas de validade.

Os suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime de adulteração de produtos medicinais e encaminhados à Delegacia de Piraquara.

