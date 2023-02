No papel de repórteres, alunos entrevistam vice-prefeita de Sabáudia

Da Redação

A partir do Projeto Profissões, desenvolvido como parte do conteúdo pedagógico da Escola Saber, os alunos do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental fizeram uma visita, na manhã da última sexta-feira (10), ao Paço Municipal para entrevistar a vice-prefeita de Sabáudia, Cristiane Viana dos Santos Bortolo.

O projeto, desenvolvido pelas professoras Valéria Zanin, Ana Paula da Silva Santos e Patrícia Teixeira, começou pela profissão de repórter, que é comemorada no próximo dia 16 de fevereiro.

Os estudantes foram recebidos pelo prefeito de Sabáudia, Moises Soares Ribeiro, em seu gabinete. Nesse momento, as crianças tiraram fotos e, em seguida, conheceram todos os setores do Paço e os seus servidores, vendo de perto o funcionamento da administração municipal.

No total, nove "repórteres mirins", identificados com crachás e portando microfone, câmera fotográfica e bloquinho de anotações, fizeram a entrevista com a vice-prefeita, no auditório da Prefeitura.

Essa edição do projeto tinha como objetivo que os alunos investigassem e descobrissem mais sobre o cargo de vice-prefeito. Os pequenos quiseram saber quais são as obrigações da função, a motivação para exercer um cargo público e como Bortolo concilia sua vida pessoal com a profissional, além de interrogarem sobre as metas e sonhos da vice-prefeita para o município.

Cristiane, então, relatou sua experiência como profissional, como mãe, cidadã e, ainda, como a primeira mulher ocupante de um cargo eletivo no Executivo.

A pedagoga Viviane Otoni, que acompanhou a visita, afirmou a relevância da experiência vivida, que enriqueceu e proporcionou a ampliação do vocabulário dos alunos, do conhecimento da sociedade, e agradeceu a oportunidade de aprendizagem dos estudantes.

Ao final, os alunos entregaram à vice-prefeita um cartaz confeccionado por eles em sala de aula, com uma mensagem de agradecimento e apoio ao seu papel à frente da administração do município.

