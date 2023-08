No Dia dos Pais, PRF faz parto em rodovia do Paraná

No início da madrugada deste domingo de Dia dos Pais (13), policiais rodoviários federais realizaram o parto de emergência de um bebê dentro de um veículo em Ibiporã/PR, em frente à unidade da PRF.

A mãe do bebê, uma jovem de 29 anos, junto com seus familiares, procurou auxílio dos policiais ao perceber que já estava em trabalho de parto e que não havia tempo para chegar até uma unidade de saúde.

Ao iniciarem o atendimento e observarem que o parto já estava em andamento, os policiais agiram de forma rápida e eficiente, prestando todo o apoio necessário para a chegada da criança ao mundo. Após, mãe e bebê foram encaminhados, com o auxílio do Corpo de Bombeiros do Paraná (Siate), ao Hospital Cristo Rei, no mesmo município.

O bebê, que recebeu o nome de Emanuel, nasceu com 2.560 gramas e 46 cm e está saudável. O seu nascimento foi motivo de comemoração e muita emoção entre os policiais.

A PRF treina todos os seus policiais para atendimento pré-hospitalar, incluindo, na grade curricular de formação, a realização de partos emergenciais.

