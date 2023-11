No Dia de Finados, cemitério alaga e túmulos ficam submersos no Paraná

No Dia de Finados, um cemitério do Distrito de Uvaia, área rural da cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, alagou com a cheia do Rio Tibagi. Os túmulos estão submersos, impedindo a visitação de familiares e amigos nesta quinta-feira (2). Veja o vídeo abaixo

A prefeitura informou que atua no monitoramento e mapeamento dos transtornos causados pelas chuvas em toda a zona rural da cidade. O cemitério, cercado de água, só está podendo ser acessado por barco.

A última medição do Rio Tibagi, feita na tarde de quarta-feira (1º), indicou que o nível do rio estava em 10,9 metros. Segundo o Monitoramento Hidrológico da Copel, a água subiu cerca de três metros em 48 horas.

Conforme dados divulgados pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), outubro registrou 314 mm de chuva, superando a média história do mês na cidade, que é de 172 mm.

