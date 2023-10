Nível do Rio Iguaçu sobe e gera alerta no Sul do Paraná

O nível do Rio Iguaçu ultrapassou, nesta sexta-feira (13), a marca de sete metros em União da Vitória, no sul do Paraná. Segundo a Prefeitura, cerca de 3,2 mil casas foram atingidas pela água. Se atingir oito metros no final de semana, conforme está previsto, o número de residências atingidas pode chegar a 5 mil.

A Prefeitura de União da Vitória chegou a divulgar uma lista de ruas consideradas áreas de atenção, de acordo com a Copel, para o nível do Rio Iguaçu na madrugada de sábado (14). Neste dia, rio deve chegar aos 8,07m. A prefeitura pede que os moradores dessas áreas de risco façam contato com a Defesa Civil antes que a água atinja as residências para facilitar o resgate.

A Defesa Civil informou que cerca de 330 pessoas estão em abrigos no município. O trecho na BR-153 no Km 488 entre General Carneiro e União da Vitória está totalmente interditado e sem previsão de liberação.

Em todo o Paraná, são mais de 54 mil pessoas afetadas pelas chuvas desde 3 de outubro. Conforme a Defesa Civil, até quinta (12), 3.770 pessoas permaneciam desabrigadas e 3.116 pessoas estavam desalojadas.



Ao menos 72 municípios do Paraná foram atingidos pelos temporais, vendavais e chuvas de granizo registradas no estado desde o dia 3 de outubro.

