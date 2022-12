Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena acumula em R$ 135 milhões

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O sorteio da Mega-Sena neste sábado (10) não teve acertadores das seis dezenas e está acumulado em mais de R$ 135 para quarta-feira (14)

O concurso da Mega-Sena 2547, sorteado na noite deste sábado (10), acumulou novamente. Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas (37-10-38-25-31-57) e agora o prêmio acumulado para o próximo sorteio, na quarta-feira (14), está em R$ 135 milhões.

continua após publicidade .

Segundo apuração da Caixa Econômica Federal, 100 apostadores acertaram cinco das dezenas sorteadas, e cada um vai ficar com um prêmio de pouco mais de R$ 65 mil. Desses ganhadores da quina da Mega-Sena, oito são do Paraná, sendo cinco de Curitiba, um de São José dos Pinhais, outro de Ponta Grossa e um de Cascavel. Uma das apostas de Curitiba que acertaram as cinco dezenas era um bolão com 98 cotas, que vão dividir o prêmio de R$ 197 mil.

Entre os apostadores, 8.588 apostas acertaram quatro dezenas do sorteio deste sábado (10) e vão receber, cada um, o prêmio de R$ 1.094. Desses acertadores, cinco são de Apucarana e 2 de Arapongas. Da região, houve acertadores em Califórnia e São João do Ivai (02 em cada), Borrazópolis, Ivaiporã, São Pedro do Ivaí e Marilândia do Sul (um acertador em cada)



continua após publicidade .

Do sorteio realizado neste sábado (10), sem acertadores das seis dezenas, ficam acumulados para o próximo sorteio R$ 122.289.764,56 (Caixa estima que acumulado passará de R$ 135 milhões); outros R$ 22,2 milhões acumulam para o próximo sorteio de finais 0/5 e o acumulado para o sorteio especial da Mega da Virada já passa de R$ 133,6 milhões.

COMO JOGAR

continua após publicidade .

Segundo a Caixa, a Mega-Sena paga o prêmio total para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para participar dos concursos, o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante ou pode, ainda, deixar que o sistema escolha os números aleatoriamente (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta repetidamente por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5 foram criadas as Mega-Semanas que são exclusividade da Mega-Sena. Os sorteios ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano. Na ocasião são realizados três concursos semanais, às terças, quintas e sábados.

APOSTAS

continua após publicidade .

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, 35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena); 19% entre os acertadores de 5 números (Quina); 19% entre os acertadores de 4 números (Quadra); 22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5; 5% ficam acumulados para a primeira faixa - sena - do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.​​​​

Siga o TNOnline no Google News