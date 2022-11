Ninguém acerta a MegaSena, que acumula R$ 65 milhões para dia 30

Da Redação

Imagem Ilustrativa - ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2543 e prêmio acumulado vai a R$ 65 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2543, sorteadas no Espaço da Sorte da Caixa Econômica Federal, na noite deste sábado (26).

Foram sorteadas as dezenas 02 - 05 - 27 - 30 - 46 – 53.

Conforme a Caixa, 138 apostas acertaram cinco dezenas, com premiação de R$ 29.679,12 para cada uma. Destas 138 apostas premiadas com cinco acertos, dez delas foram realizadas no Paraná. Duas apostas de Maringá acertaram cinco números. As outras oitos apostas que acertaram cinco dezenas foram feitas nas cidades de Curitiba, Floresta, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Palmas, Ponta Grossa, São Miguel do Iguaçu e Terra Rica.

Ainda conforme a Caixa Econômica, um total de 7.475 apostas realizadas em todo o país foram premiadas na faixa de quatro dezenas e cada uma vai ganhar R$ 782,74. Entre os apostadores que acertaram quatro dezenas no sorteio, sete deles estão no Vale do Ivaí, sendo quatro apostas em Apucarana, uma em Jandaia do Sul, uma em Mauá da Serra e outra em São Pedro do Ivaí.



De acordo com a Caixa Econômica Federal, o valor exato acumulado para o próximo concurso da MegaSena é de R$ 57.312.877,49. Já o valor acumulado para o próximo concurso de final zero/cinco (2545) é de R$ 16.447.905,72 e, para o Sorteio Especial da Mega da Virada, R$ 127.441.731,57.

