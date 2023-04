Neymar parabeniza jogador do Maringá por gol contra o Flamengo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Neymar parabenizou o meia Serginho do Maringá Futebol

O atacante Neymar parabenizou o meia Serginho do Maringá Futebol Clube após marcar um dos gols da vitória contra o Flamengo por 2 a 0, nesta quinta-feira (13) no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Maringá vence o Flamengo por 2 a 0 em partida no Willie Davids

Nas redes sociais, o atacante do Paris Saint Germain cumprimentou o ex-companheiro de Santos pela vitória e disse estar “Feliz por você, irmão”. Serginho retribuiu o carinho e respondeu Neymar: “obrigado, meu irmão”.

continua após publicidade .

Serginho começou a carreira nas categorias de base do Santos na mesma época do craque da seleção brasileira. Ele passou pelo Peixe entre 2009 e 2010, mas diferente de Neymar, não conseguiu se firmar no time principal. Ele também tem passagem apagada pelo Palmeiras.

Veja os stories do Neymar:

fonte: Da Redação

Com informações: Ric Mais

Siga o TNOnline no Google News