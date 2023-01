Neto de ex-prefeito de Toledo morre após sofrer mal súbito

Da Redação

Kaian Kaefer

O engenheiro agrônomo Kaian Kaefer, 33 anos, morreu na noite desta quarta-feira (4), após desmaiar durante um jogo de futebol, no bairro Parque Verde, em Cascavel. Kaian é sócio de uma tradicional loja de brinquedos do Shopping Panambi,o jovem é filho de Hardi e Silvana Kaefer, ele irmão do ex-capitão da Seleção Brasileira Ademir Kaefer, ela filha do ex-prefeito de Toledo por duas vezes, ex-vereador e ex-deputado estadual, Albino Corazza Neto. Kain é casado e tem um filho.

Silvana, acompanhada da filha e da mãe, a ex-primeira dama Cerenita Corazza, estão em viagem aos Estados Unidos. Hardi, se encontrava no Paraguai, onde possui propriedade rural.

As equipes do SAMU, tentaram reanimar Kaian por cerca de uma hora e meia. Segundo o portal CGN, ele caiu abruptamente e não reagiu às tentativas de reanimação dos profissionais do SAMU, que se revezaram nas massagens cardíacas.

A família Kaefer é tradicional no futebol de Toledo. Os irmãos Hardi, Ademir e Telvir atuaram profissionalmente, todos na mesma posição, de volante. Hardi jogou pelo Toledo Futebol Clube nos anos de 1980, na mesma equipe que tinha como expoentes o goleiro Zetti, ex-Seleção Brasileira e Hélio Ninho. Telvir também iniciou a carreira em Toledo, tendo defendido várias camisas do futebol brasileiro.

Por sua vez, Ademir Kaefer se destacou no Toledo e foi vendido muito jovem ao Internacional, onde foi capitão de um time várias vezes campeão, o mesmo se repetindo no Cruzeiro, onde é ídolo. Ele conquistou duas medalhas defendendo a Seleção Brasileira, nas Olimpíadas de Los Angeles e Seul.

Com informações: Portal Nova Santa Rosa

