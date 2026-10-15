Neto ataca avó com tijolada por causa de maconha e acaba preso no Norte do PR

Homem de 32 anos foi localizado pela Polícia Militar na rua do crime, confessou a agressão contra a familiar e foi encaminhado à delegacia

Um homem de 32 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (15) após agredir a própria avó, de 79 anos, com uma tijolada na cabeça na cidade de Mandaguari (PR). A agressão ocorreu depois que a idosa tentou intervir para impedir que o neto consumisse drogas, tomando um cigarro de maconha das mãos dele.

LEIA MAIS: Refis 2026 em Arapongas: prazo para regularizar débitos termina em 30 de outubro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após o ataque, a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Mandaguari. Apesar do ferimento na cabeça, o estado de saúde da idosa é considerado estável.

A Polícia Militar foi acionada logo após o episódio e realizou buscas na região, localizando o suspeito na mesma rua onde o crime aconteceu. Durante a abordagem, o homem confessou a agressão contra a avó e recebeu voz de prisão, sendo conduzido em seguida à Delegacia de Polícia Civil do município para as providências legais.