Negros são representados com cabelo de palha de aço em Cmei no Paraná

Imagem do painel exibido na Cmei, publicado por uma mãe nas redes sociais

Às vésperas da data criada em alusão ao Dia da Consciência Negra (20 de outubro), uma atividade realizada numa creche de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, gerou polêmica. Em um painel com imagens de mulheres negras, os cabelos foram representados por chumaços de palhas de aço, o que gerou revolta e indignação na comunidade.

O painel teria sido realizado em referência a 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e foi exibido nesta semana no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei), do bairro Botiatuba. Várias pessoas gravaram imagens do painel e publicaram nas redes sociais, o que despertou uma série de críticas.

Uma das mulheres, que possui uma filha de cinco anos matriculada na creche, compartilhou a indignação nas redes sociais. “É inadmissível aceitar que a ideia foi de pessoas que são estudadas e adultas, fazer uma palhaçada dessa. Vou explicar melhor, na foto fica bem claro que negros tem ‘cabelo de bombril’. Quem já sofreu, como eu e outras milhões de negros, sabe a dor que sentimos quando nos deparamos com esse tipo de comparação”, publicou Karla, com a foto do trabalho escolar. Ela destaca que a filha é uma menina negra que pode ser atingida pela atividade no ambiente escolar.

NOTA DA PREFEITURA

Diante da repercussão das críticas nas redes sociais, a prefeitura de Almirante Tamandaré também usou as redes sociais para publicar uma nota oficial em que informa que o caso está sendo investigado. Na nota, a prefeitura também informa que os responsáveis pela Cmei e pela produção do painel foram convocados a prestar esclarecimentos. Na mesma publicação, a prefeitura fez questão de ressaltar que mantém relações com o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial e que é contra qualquer ato de racismo.

Com Informações RicMais

