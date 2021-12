Da Redação

'Nasci de novo': carro cai em córrego após batida em Maringá

Um acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (3), em Maringá, Paraná. Dois veículos se envolveram em uma colisão na Avenida Petrônio Portela. Um dos carros foi parar em um córrego após o acidente.

De acordo com testemunhas, os automóveis transitavam no mesmo sentido. Então, um dos carros bateu na traseira do outro.

Por conta da colisão, a condutora do veículo atingido perdeu o controle e entrou em uma zona de mata, caindo no córrego.

Uma pessoa que passava pelo local conseguiu retirar a motorista do carro, que não sofreu nenhum ferimento.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A motorista do carro que caiu no córrego disse que "nasceu de novo".

Com informações; G1.