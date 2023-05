"Não vou te abandonar", disse motorista que presenciou execução no PR

Da Redação

Carro de aplicativo que levava o casal

O motorista de aplicativo que levava o casal que foi assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira (4), no bairro Campo do Santana, em Curitiba, contou sobre os momentos de terror que presenciou. No momento do crime, a mulher executada estava com a filha, de 6 anos, no colo.

O trabalhador não foi identificado, mas contou que tentou tranquilizar a menina após o ocorrido. "Eu só falei para a criança 'vamos achar teus parentes, eu não vou te abandonar'". O homem descreveu, ainda, que a criança apenas respondia: "eu estou sem pai e sem mãe".

Ele ainda deu mais detalhes sobre o que vivenciou durante o assassinato. "No momento em que eles atiraram eu só levantei a mão para cima para aguardar, pelo amor de Deus. Daí eles mataram e correram para dentro do mato. A mulher estava no banco de trás de mim, que levou o tiro, e a criança no colo dela", contou.

O marido da mulher, um homem de 27 anos, foi morto do lado de fora do carro. A mãe da menina, de 43 anos, foi atingida dentro do veículo e não morreu na hora. O motorista tentou levá-la ao hospital, mas seus esforços foram suficientes.

