'Não foi o que esperávamos', afirma Sergio Moro após vitória de Lula no segundo turno presidencial

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), declarou nesta segunda-feira (26) que a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial não correspondeu à expectativa de seu grupo político. Em publicação nas redes sociais, Moro apontou que a oposição possui questionamentos a serem esclarecidos sobre o pleito, mas assegurou que continuará na defesa de seus princípios e trabalhará para transformar a administração estadual em um polo de oportunidades, desenvolvimento e liberdade, a despeito de quem chefie o Poder Executivo federal.

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O resultado do segundo turno consolidou a reeleição de Lula com 51,79% dos votos válidos, totalizando 64.256.232 votos, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) alcançou 48,21%. Com a confirmação das urnas às vésperas de completar 81 anos, o líder petista tornou-se o primeiro presidente brasileiro a vencer quatro eleições populares na história do país.

Diferente do cenário nacional, o eleitorado paranaense manifestou preferência majoritária pela candidatura do Partido Liberal. Em Curitiba, Flávio Bolsonaro obteve 62,29% da preferência, frente a 37,71% conquistados pelo presidente eleito. Diante dos números, o prefeito da capital, Eduardo Pimentel (PSD), também usou canais oficiais para se manifestar no domingo (25), enfatizando o respeito ao veredito popular, a importância de colocar o país acima das divergências partidárias e desejando êxito ao petista na gestão do Brasil, mantendo o diálogo aberto com o município. O atual governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), ainda não havia se pronunciado oficialmente até a manhã de segunda-feira.

O domínio eleitoral do PL se repetiu na maior parte dos municípios paranaenses, onde Flávio superou marcas de 70% de apoio em localidades como Prudentópolis (74,76%) e Nova Santa Rosa (84,55%), além de prevalecer no Sudeste, Oeste, Norte e Noroeste. Na Região Metropolitana de Curitiba, Lula venceu apenas em Adrianópolis, Itaperuçu, Cerro Azul e Doutor Ulysses. Já os desempenhos mais expressivos da campanha petista no estado concentraram-se em porções das regiões Central e Sudoeste, a exemplo de Pinhal de São Bento e Rio Bonito do Iguaçu, onde o presidente eleito obteve 64,22% dos votos válidos, além de cidades pontuais no Norte Pioneiro próximas à divisa com o estado de São Paulo.