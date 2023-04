Namorado é condenado a 20 anos pela morte de professor no Paraná

Da Redação

O julgamento aconteceu em Curitiba nesta segunda-feira (17)

Luís Felipe Messias Costa foi condenado pelo Tribunal do Júri de Curitiba a 20 anos e sete meses de prisão pela morte do namorado, o professor Onírio Carlos Silvestre. O julgamento aconteceu em Curitiba nesta segunda-feira (17).

Silvestre foi assassinado no dia 15 de dezembro de 2021, com uma facada no peito. Luís Felipe confessou o crime. Na época ele fugiu para Ponta Grossa após furtar os cartões de crédito, o celular e o carro do professor. Ele também foi condenado por esses crimes.

No júri que durou aproximadamente cinco horas, Costa foi condenado a cumprir a pena em regime fechado. A defesa pode recorrer da decisão.

