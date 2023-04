Na abertura da ExpoLondrina, governador destaca força do agronegócio

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

ExpoLondrina começou oficialmente nesta quinta-feira (6)

Uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro, a ExpoLondrina começou oficialmente nesta quinta-feira (6) com a participação do governador Carlos Massa Ratinho Junior. O Governo do Estado está mais uma vez presente no evento, que vai até 16 de abril no Parque Governador Ney Braga, através de estruturas fixas e ações organizadas por secretarias e órgãos estaduais visando o apoio ao setor agrícola do Paraná.

continua após publicidade .

Durante a sua visita à feira, o governador lembrou a importância da feira para o Estado. “É um orgulho estar novamente na ExpoLondrina, que é uma das maiores feiras agropecuárias do país e da América do Sul, trazendo novas tecnologias, equipamentos e soluções para o campo”, afirmou Ratinho Junior. “Este é um evento que além do seu aspecto de negócios acaba sendo um grande atrativo turístico para a cidade de Londrina e a região Norte do Estado, o que ajuda a estimular o setor de serviços, hotéis, restaurantes”, acrescentou o governador.

-LEIA MAIS: Câmera flagra bomba sendo jogada em estudantes no PR; veja

continua após publicidade .

Ao citar números da produção paranaense, Ratinho Junior reiterou o papel fundamental do agronegócio na economia paranaense e reiterou o comprometimento do poder executivo estadual para fortalecer ainda mais os produtores, em especial com abertura de novos mercados consumidores em nível internacional.

“A produção paranaense tem batido recordes na colheita de soja e milho, lidera a produção nacional de peixes e frango, as cooperativas do Estado têm crescido em média 25% ao ano e o Paraná se transformou no grande produtor de alimentos do País, atraindo muitas indústrias pra esse setor e gerando empregos para a nossa gente”, comentou. “Recentemente, estivemos no Japão e na Coreia do Sul em missão de negócios para viabilizar a venda da carne suína e bovina aos novos mercados asiáticos, ampliando as exportações e agregando valor à suinocultura e bovinocultura”, concluiu o governador.

EXPOLONDRINA – Dentro do Parque Governador Ney Braga, 200 mil metros quadrados estão reservados para um dos maiores evento do agronegócio do Brasil. São cerca de 280 espaços comerciais que contemplam concessionárias de veículos, maquinários e implementos agrícolas, pavilhões comerciais com produtos do varejo, gastronomia, empresas de mídia, agências bancárias com ofertas de linhas de crédito especiais e financiamentos.

continua após publicidade .

Durante a abertura da feira, o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo El Kadre, agradeceu a presença do governador e o apoio do Estado ao setor nos últimos anos. Ele também exaltou o grande potencial econômico da ExpoLondrina. “A ExpoLondrina é referência no segmento agropecuário e os números da feira comprovam isso. Deveremos receber mais de 500 mil visitantes e 20 mil produtores nos 11 dias de evento, o que demonstra a importância do evento para a economia de Londrina e região, movimentando cerca de R$ 1 bilhão em novos negócios”, comentou.

Realizada desde 1955 para aproximar os produtores rurais e fortalecer o agronegócio, a ExpoLondrina dinamizando as transações comerciais através da disseminação das mais avançadas tecnologias de produção. A edição de 2022 superou as expectativas dos organizadores, recebendo mais de 560 mil pessoas e 26 mil produtores rurais.

Para o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, a tradicional feira é uma marca forte que ajuda a consolidar a cidade no cenário nacional e internacional. “É o maior evento da nossa cidade e um dos maiores eventos do Brasil, que lota os hotéis e restaurantes, gerando mais de oito mil empregos diretos e indiretos. Além do impacto econômico, ela ajuda a levar o nome da cidade de maneira positiva para todo o mundo”, declarou.

continua após publicidade .

AGRICULTURA – O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) está presenta na ExpoLondrina com a organização da 27ª Via Rural Smart Farm e Eventos. Durante a feira, os profissionais do Instituto estarão em diversas unidades didáticas expositivas, levando novas tecnologias ao público com o propósito de melhorar a renda dos produtores rurais. Também serão realizados seminários, encontros e oficinas.

O IDR-PR também vai apresentar o Programa Paraná Energia Rural Renovável (RenovaPR), que incentiva a geração distribuída de energia elétrica a partir de fontes renováveis, em especial energia solar, biogás e eólica nas propriedades rurais. O objetivo é, além de proteger o meio ambiente, reduzir os custos, contribuindo para elevar a renda do produtores.

continua após publicidade .

COPEL – O estande da Copel na ExpoLondrina deve receber entre 10 e 15 mil estudantes ao longo da feira. Na visita, as turmas poderão aprender sobre o uso seguro da energia, e como praticar o uso seguro e o consumo consciente. O espaço tem como atrações os personagens Jacuí e Maricota, além do mascote Lúcio, que ensinam sobre os cuidados com a energia elétrica de forma lúdica, seja nas visitas escolares, seja para famílias que frequentam a festa.Os visitantes são convidados a dar continuidade ao aprendizado por meio de jogos educativos desenvolvidos pela Copel para celulares. Lendo o QRCode de acesso disponível no estande, é possível instalar os jogos “Click Esperto” e “Se liga”, criados para que as crianças e adolescentes aprendam sobre a prevenção de acidentes e a importância de economizar energia desde cedo. A iniciativa faz parte do Programa Iluminando Gerações, que também realiza palestras em escolas e outras atividades de educação.

DETRAN-PR – Além das atividades educativas voltadas à segurança no trânsito para crianças, o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) realizará ações junto ao público adulto com distribuição de materiais educativos de conscientização e a aplicação do bafômetro descartável.

Atendimentos como emissão de credenciais de estacionamento e idoso, consultas de débitos e demais serviços rápidos também serão ofertados pelo Detran Móvel em todos os dias da feira. O objetivo é mostrar a importância da conscientização no trânsito para toda família, começando pela educação das crianças. As brincadeiras são lúdicas e diversas, como o jogo do tabuleiro e óculos de realidades virtual. Atividades simples, mas que fazem a diferença no aprendizado dos pequenos.

continua após publicidade .

BRDE – O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) prepara uma série de assinaturas de novos financiamentos com cooperativas, produtores rurais e empresas, que devem totalizar cerca de R$ 52,8 milhões em créditos liberados para o setor agrícola. Desde 2019, a instituição financeira aprovou R$ 235 milhões em créditos para financiamentos em Londrina e região, em especial para a agroindústria.

CELEPAR – Entre as soluções que a Celepar apresenta ao seu estande estão o registro de presença em salas de aula com o uso de inteligência artificial, que agiliza a chamada, o controle de frequência tanto pela escola quanto pelos pais e responsáveis pelos alunos e o projeto Olho Vivo, que também utiliza inteligência artificial para capturar imagens de câmeras, filtrar e armazenar dados para medir comportamentos e trazer mais segurança.

Outra solução do Estado é a gestão de oportunidades, que utiliza a tecnologia como uma ponte entre prefeituras e empresas que desejam prestar serviços aos municípios, facilitando o caminho da contratação entre as partes, e que pode agilizar, por exemplo, a execução de obras necessárias.

continua após publicidade .

SHOWS – No primeiro dia de ExpoLondrina 2023, quem sobre ao palco para dar início à programação musical é a dupla Hugo e Guilherme, que tem conquistado fãs por onde passa. Pedro Sampaio, cantor e DJ, é o escolhido para completar a noite. Os visitantes poderão escolher entre pista, Camarote Brahma, Camarote Super Bull, Camarote Open Super Bull ou Camarote Corporativo para assistir aos shows, cujos ingressos estão disponíveis no site da ExpoLondrina.

Confira a grade completa:

continua após publicidade .

06/04 – Hugo e Guilherme + Pedro Sampaio

08/04 – Zé Neto e Cristiano + Malifoo + Ana Castela

09/04 – Turma do Pagode + Dilsinho

12/04 – Guilherme e Benuto + Maiara e Maraisa + Abertura do Rodeio

13/04 – João Gomes + Gustavo Mioto + Ícaro e Gilmar

14/04 – Jorge e Mateus + Léo e Raphael (gravação de DVD)

15/04 – Luan Santana + Dennis DJ

16/04 – SUNSET com Gusttavo Lima + Final do Rodeio

PRESENÇAS – Também participaram da abertura da ExpoLondrina os secretários estaduais da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara; da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Marcelo Rangel; da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros; do Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Bernardo Jorge; das Cidades, Eduardo Pimentel; os deputados federais Marco Brasil, Diego Garcia, Luísa Canziani e Pedro Lupion; os deputados estaduais Alexandre Curi, Luiz Claudio Romanelli, Tiago Amaral, Cloara Pinheiro, Tercílio Turini, Cobra Repórter e do Carmo; o presidente da Itaipu Binacional, Ênio Verri; o presidente da Faciap, Fernando Moraes; o presidente do IDR-Paraná, Natalino Avance de Souza; o presidente da Celepar, Andre Gustavo Garbosa; o presidente da CEASA, Eduardo Bublitz.

Siga o TNOnline no Google News