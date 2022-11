Músico agredido teve que se mudar e está sem trabalhar

Da Redação

O músico Odivaldo Carlos da Silva, conhecido como Neno, que foi agredido no Centro de Curitiba enquanto seguia para a casa, desabafou sobre o crime que sofreu. Ele teve um dente quebrado e levou vários golpes pelo corpo, além das mordidas do cachorro do agressor. O crime aconteceu no dia 22 de novembro, na Rua Doutor Faivre, e foi registrado por câmeras de segurança.

Segundo Neno, ele estava quase chegando onde morava, quando se deparou com o indivíduo. Armado com um cassetete e uma faca, o homem ainda era acompanhado do cão, que recebeu ordem para que o atacasse. O músico disse que o homem começou do nada a ofendê-lo.

“No mês da consciência negra, eu andando bem tranquilo e me deparo com uma situação dessas que nunca aconteceu. Já viajei quase a metade do mundo inteiro, sou curitibano há 55 anos e nunca tinha passado por isso, de ser xingado, maltratado ou brigar. Como músico, sempre parti para a parte do bem”. lamentou o músico Neno.

Após a situação, Neno teve que se mudar. Ele tomou a atitude porque o agressor, que chegou a ser preso, foi solto no mesmo dia.

“Eu tive que sair de lá. Porque falaram que ele morava perto de onde eu morava, então saí de lá. Imagine, ter que ficar escondido por uma coisa que não fui eu o causador da situação. E a pessoa solta”. disse o músico Neno.

Testemunhas viram tudo

Uma moradora do Centro de Curitiba disse à Banda B que o que presenciaram nunca será esquecido. Segundo a mulher, que presenciou a cena junto com uma funcionária da limpeza da cidade, o homem tinha muito ódio no olho. E ele voltou a agir. Agora, até mesmo ela tem que buscar se esconder na rua de casa.

“Eu perguntei a ele o que estava acontecendo e ele disse que era para eu calar a boca, porque morador de rua tinha que apanhar, morrer. No outro dia, ele passando pelo mesmo horário ameaçou a gari e apontou uma faca para ela. Tanto que trocaram ela de setor e eu agora estou me escondendo. Isso mostra o quão racista é esse país. Eu sou uma mulher negra também, por isso meu medo dobra mais ainda”. contou a moradora, que não se identificou.

Busca por Justiça

A vereadora de Curitiba e deputada federal eleita Carol Dartora (PT) lamentou que o agressor tenha sido solto. Segundo ela, a busca por Justiça para este caso vai continuar.

“Mais uma vez aquilo que a gente tanto denúncia se explicita neste vídeo. A audiência sobre essa violência ficou marcada para 2023. A gente vai acompanhar esse caso. Não é possível que a gente tenha pessoas como essas andando armada e promovendo esse tipo de violência contra as pessoas que vivem na cidade de Curitiba. E sim pessoas negras fazem parte dessa sociedade, vivem em Curitiba e merecem, devem, ter respeito. As autoridades devem se movimentar para punir essa situação tão bárbara que aconteceu em nossa cidade”. disse a vereadora e deputada federal eleita Carol Dartora.

fonte: Arquivo pessoal Neno teve ferimentos no rosto.

Sem trabalhar



Neno, o músico agredido, disse que ainda não superou o que aconteceu. Sem poder trabalhar, ele ainda se recupera dos machucados.

“Estou ainda tremendo, com os machucados e debilitado. Não posso trabalhar porque estou com as mãos machucadas, o rosto machucado, eu vivo disso, eu como do meu trabalho, que é a música, então para mim está sendo bem difícil a situação”. desabafou o músico Neno.

A reportagem da Banda B procurou a Polícia Civil para atualizar informações, mas não obteve retorno.

Com informações: Banda B

