Música latina, pagode e revelação paranaense sobem nos palcos Sunset

Quem está curtindo as praias do litoral paranaense já sabe: os palcos Sunset são o destino perfeito para quem busca boa música e entretenimento gratuito. Na terceira semana de programação do Verão Maior Paraná, os shows vão de terça-feira (9) até domingo (14), e os cantores se apresentam sempre a partir das 18h30 nas estruturas montadas em Caiobá, Guaratuba e Shangri-lá.

Este ano, o Verão Maior Paraná se destaca pela diversidade de estilos musicais. A programação inclui apresentações de samba, pagode, sertanejo, funk, eletrônica, blues e muito mais. Os shows no Palco Sunset ocorrem na maioria dos dias da semana do mês de janeiro e vão até 4 de fevereiro.

A banda La Mala Conducta sobe ao palco em Caiobá na terça-feira (9) e em Guaratuba na quarta-feira (10), trazendo a efervescência da música latina para os palcos do Litoral. Em Guaratuba, quem dá as cartas nesta terça é Jô Nunes, natural de Guarapuava, indicada ao The Independent Music Awards, que faz releitura de clássicos brasileiros e tem músicas autorais.

Em Pontal do Paraná ninguém vai ficar parado com a banda Jeito A Mais, formada em 1998, que une samba, pagode e muita energia, além de hits próprios, como "Agridoce".

Em Caiobá, um dos grandes atrativos da semana será a performance de Bia Socek, cantora e sanfoneira paranaense que ganhou fama nas redes sociais com seu repertório de música sertaneja e ritmos gauchescos.

Já em Guaratuba, uma das atrações é a banda Milk’n Blues, um grupo paranaense conhecido por misturar rock, soul e blues. Eles apresentam um repertório diversificado, incluindo músicas dos Beatles, Rolling Stones e Stevie Wonder, além de suas próprias composições, em arranjos únicos.

Em Pontal do Paraná, um dos destaques é o Ponto do Samba, um grupo oriundo de Maringá que promete levar muita diversão e animação à praia de Shangri-lá.

A programação da semana conta com ainda com Me Chama Que Eu Vou, Nego Blue, O Mago das Megabolhas e Trio na Madrugada (Gafieira), em Caiobá; Professor Santos, Nego Blue e Baile Brasa, em Guaratuba; e Trio Quintina, Ponto do Samba, Troy & os Calvos, Fábio Stocco (Rocky Balboa), Ciro Moraes e BR4, em Shangri-lá.

Programação:

Caiobá

Terça-feira (9) – La Mala Conducta

Quarta-feira (10) – Me Chama Que Eu Vou

Quinta-feira (11) – Bia Socek

Sexta-feira (12) – Nego Blue

Sábado (13) – O Mago das Megabolhas

Domingo (14) – Trio na Madrugada (Gafieira)

Guaratuba

Terça-feira (9) – Jô Nunes

Quarta-feira (10) – La Mala Conducta

Quinta-feira (11) – Milk’n Blues

Sexta-feira (12) – Professor Santos e DJ Castelan

Sábado (13) – Nego Blue

Domingo (14) – Baile Brasa

Shangri-lá

Terça-feira (9) – Jeito A Mais

Quarta-feira (10) – Trio Quintina

Quinta-feira (11) – Ponto do Samba

Sexta-feira (12) – Troy & os Calvos

Sábado (13) – Fábio Stocco (Rocky Balboa)

Domingo (14) – Ciro Moraes e BR4

VERÃO MAIOR PARANÁ:

O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. São atividades esportivas e de lazer que englobam aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e competições nacionais e internacionais, programação inclusiva e educação ambiental. A agenda completa pode ser consultada no site www.verao.pr.gov.br.

