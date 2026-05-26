Museu de cera do Paraná volta a viralizar e se consolida como atração turística

O Museu Izidoro Armacollo, localizado em Rolândia, no norte do Paraná, voltou a repercutir nas redes sociais em razão das peculiares estátuas de cera idealizadas pelo artista Arlindo Armacollo. O espaço, que já havia ganhado projeção nacional anteriormente a partir do resgate de uma antiga reportagem de televisão produzida em 2015, consolidou-se como um fenômeno da internet e continua atraindo a curiosidade do público por conta de suas representações inusitadas.

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Além das famosas figuras de cera, o acervo do museu reúne pinturas, vasos e outras produções do artista local. Antes de conquistar uma sede própria, parte dessa exposição chegou a ser abrigada em uma igreja do município, exibindo personagens religiosos e personalidades conhecidas que foram esculpidas com a estética única responsável por transformar o trabalho em um meme em todo o país.





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Atualmente, o local transcende o humor virtual e se posiciona como uma atração alternativa no estado. O sucesso inesperado do museu evidencia como produções artísticas estritamente regionais podem alcançar grande alcance no Brasil ao serem apropriadas pela dinâmica imprevisível e pelo engajamento das plataformas digitais.

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Inicialmente expostas no mezanino da igreja matriz da cidade, parte das obras foi retirada para um minucioso processo de restauro antes de ganhar um endereço próprio. Atualmente, o acervo conta com dezoito estátuas de cera, divididas entre peças recuperadas e novas criações feitas nos anos posteriores, além de quadros e vasos.





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O catálogo atual inclui réplicas de figuras icônicas que deixaram legados mundiais, englobando nomes como Ayrton Senna, Michael Jackson, Nelson Mandela, Princesa Diana, Albert Einstein, Madre Teresa de Calcutá, Charles Chaplin, Hebe Camargo e Silvio Santos.

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Todo o material está abrigado no Museu de Artes Izidoro Armacollo, um espaço construído especificamente para centralizar as produções e viabilizar o acesso do público. O museu fica na Avenida Romário Martins, em Rolândia, e oferece visitação gratuita às quartas, quintas e sextas-feiras no período da tarde e início da noite, e aos domingos à tarde.





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