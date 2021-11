Da Redação

Muro dos fundos de churrascaria desaba em Londrina

O muro dos fundos de uma churrascaria desmoronou no Bairro Gleba Palhano, em Londrina, no norte do Paraná. O episódio foi registrado neste domingo (21). Conforme a proprietária do local, ninguém ficou ferido, mas o estabelecimento precisou ser interditado por causa do risco de maior desabamento.

A equipe da churrascaria informou, nesta segunda-feira (22), que por causa do deslizamento de terra, o local está interditado temporariamente para atendimentos.



A proprietária disse ainda que a empresa é familiar e estava funcionando há cinco meses. Agora, aguardam pela liberação do espaço para retomarem os serviços. Ao lado da obra também há um prédio residencial, com mais de 100 famílias. Conforme a síndica do edifício, devido ao risco de desabamento, uma rampa de pedestres e a entrada veículos foram interditadas.

Segundo os advogados da construtora e do dono do terreno da obra, eles estão avaliando quais são os riscos no local neste momento, para que consigam tomar uma medida imediata para evitar mais transtornos.

A equipe informou ainda que todas as vezes que os profissionais da churrascaria fizeram contato com a construtora, foi atendida para tentar sanar o problema. No local, será construído um barracão.

Com informações do g1.

fonte: Reprodução/RPC