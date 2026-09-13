Municípios do Paraná têm abastecimento de água afetado após fortes chuvas

Neste domingo (13), uma força-tarefa da Sanepar atua para normalizar o abastecimento o mais rápido possível nas cidades atingidas pelas chuvas

As fortes chuvas que atingiram o Paraná nos últimos dias impactaram abastecimento de água em alguns municípios. Neste domingo (13), uma força-tarefa da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) atua para normalizar o abastecimento o mais rápido possível.

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O sistema do município de Siqueira Campos está em recuperação e deve ser normalizado até a noite deste domingo.

Em Adrianópolis, no Vale do Ribeira, houve queda de energia e, devido as dificuldades de acesso ao município, não há previsão de retomada.

Na Região Metropolitana de Curitiba, a retomada do sistema de Quatro Barras depende do retorno da energia elétrica.

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Em Balsa Nova, no distrito de São Luiz do Purunã, caminhões-pipa estão auxiliando o abastecimento nos pontos desabastecidos.

Em Almirante Tamandaré, também na Região Metropolitana de Curitiba, o abastecimento é parcial, sendo que o bairro Lamenha Grande é o mais afetado. Além da turbidez do rio, que afeta o tratamento da água, houve o rompimento de uma adutora de grande porte. O conserto é complexo e técnicos trabalham para finalizar no menor tempo possível.

A cidade mais afetada é Cerro Azul, no Vale do Ribeira, que ficou com acessos bloqueados na parte da manhã deste domingo, o que dificultou a atuação das equipes e da concessionária de energia elétrica. A previsão é que a energia seja retomada no início da noite, possibilitando o retorno gradual da operação do sistema de água.

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Importante: em situações como esta, a água tratada deve ser priorizada para higiene e alimentação. A orientação é adiar serviços que não sejam essenciais e economizar.

PREVENÇÃO - Todo o esforço e preparo da Companhia antes das chuvas para amenizar os impactos foi fundamental para evitar que mais cidades tivessem impactos no abastecimento de água.

Além de reforçar as equipes de sobreaviso, a Sanepar fez a instalação de geradores em pontos considerados críticos, operou com bombas anfíbias, bombas submersas e bombas reservas com flutuadores em algumas regiões, além de contar com uma frota de veículos pesados, entre eles caminhões-pipa, e outros equipamentos essenciais para manter o atendimento nos casos de desabastecimento temporário.

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INFORMAÇÃO - A Sanepar disponibiliza um mapa interativo em que o cliente pode consultar se há parada de abastecimento no seu endereço: Confira aqui.

Os clientes também podem ser informados de paradas no abastecimento via mensagem de texto. Para tanto, precisam atualizar seu cadastro junto à Companhia e autorizar o envio de SMS aos telefones celulares cadastrados: Veja como autorizar.

CAIXA D'ÁGUA - No Paraná é obrigatório que que todo imóvel tenha uma caixa-d'água dimensionada para o uso por pelo menos 24 horas pelo número de pessoas que utiliza o imóvel, conforme determina a Resolução nº 3/2020 da Agência Reguladora do Paraná (Agepar).