Municípios da região teriam vacinado 'mortos', aponta CEI

Investigação da Comissão Especial de Investigação (CEI) da Assembleia Legislativa aponta que pelo menos 39 cidades do Paraná são alvos de denúncias de pessoas que se vacinaram com o CPF de mortos. A CEI investiga fraudes na fila de vacinação contra a Covid no estado.

Na região, pelo menos 6 municípios são alvos de denúncias: São Pedro do Ivaí, Rosário do Ivaí, Jandaia do Sul, Cambira, Godoy Moreira e Arapongas, este último, o município com o maior número de casos denunciados no Estado: de acordo com a investigação, seriam 8 vacinados com documentos de pessoas mortas.

De acordo com o presidente da comissão deputado Delegado Francischini (PSL), a lista conta com 99 casos, mas alguns já foram descartados. “Esses casos dos mortos são emblemáticos pela fraude, mas há várias outras situações chegando a quase mil denúncias de pessoas que se vacinaram fora do Plano Nacional de Imunização”, afirmou.



Os parlamentares já estiveram em algumas cidades realizando diligências, como Rio Branco do Sul, Apucarana, Umuarama, Lapa, Araucária e Paranaguá, que inclusive, era uma das líderes de denúncias que foram esclarecidas pela prefeitura local, como erros de digitação. Estão sendo enviados ofícios para dezenas de municípios com pedidos de informações.



“Temos tomado muito cuidado com as denúncias. Não estamos aqui para destruir o trabalho vital das prefeituras e equipes de saúde na vacinação, que é o único caminho para sairmos desta crise de saúde e econômica. Nosso objetivo é dar transparência à imunização. Todos querem ser vacinados. A hora vai chegar, o importante é esperar o calendário, porque há um critério científico para definir as prioridades na vacinação”, reforçou Francischini.

INVESTIGAÇÃO

O Ministério Público faz o cruzamento de dados entre o sistema nacional de imunização SI-PNI, Sistema de informação de Mortalidade-SIM, sistema de Controle de Óbitos-SISOBI e o Sistema Nacional de Registro Civil – SIRC. A partir disso foram procuradas inconsistências as quais foram oficiados os municípios.

Depois do cruzamento de dados e as informações enviadas pelos municípios, foram retiradas dez, os demais continuam em investigação com grandes suspeitas de fraude na vacinação.

A partir do relatório da CGU, a CEI requereu esclarecimentos às prefeituras e aguarda respostas.

Com informações Bem Paraná.