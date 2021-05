Município promove festa com 375 pessoas para testar medidas

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Prefeitura de Pato Branco, sudoeste do Estado, promoveu um baile com cerca de 375 pessoas para testar as medidas de segurança contra a Covid-19. A festa foi toda monitorada pelo setor de Saúde da cidade.

De acordo com a prefeitura, o evento seguiu todos os protocolos de segurança, como a aferição de temperatura e uso de tapetes sanitizantes. Na festa tinha mesas onde somente pessoas da mesma família ou de contato diário poderiam ficar.

Uma pista de dança foi disponibilizada também, porém havia um limite no número de casais. Eles deveriam utilizar a máscara de proteção e manter uma distância de três metros.

A Vigilância Sanitária de Pato Branco recolheu os dados pessoais de todos os participantes e irá monitorá-los.