Da Redação

Município paranaense não registra casos de covid há 15 dias

Uma cidade do litoral paranaense não registrou casos do novo coronavírus há 15 dias, sendo assim, o município zerou os casos da doença. Conforme as informações da prefeitura de Guaraqueçaba, não há registro de óbitos pela Covid-19 desde o dia 12 de junho.

Ainda segundo a prefeitura, a vacinação contra o vírus é o principal motivo na queda no número de casos. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 95,78% da população adulta já foi vacina com pelo menos uma dose e, deste número, há uma grande porcentagem de pessoas que já receberam a segunda dose do imunizante, ou seja, completaram o esquema vacinal.

A prefeitura informou que os 4,22%, que faltam receber a vacina, ou receberam o imunizante em outras cidades ou se negaram a tomar a vacina.

Guaraqueçaba também adotou medidas para tentar controlar o avança da covid. Confira:

Testagem em massa realizada em toda a população, inclusive nos comércios, o que possibilitou a identificação dos positivados assintomáticos e imediato isolamento;

Fornecimento de cestas básicas para as famílias dos positivados a fim de garantir a nutrição no período de quarentena evitando que “furassem a quarentena”;

A exigência de testes negativos para covid-19 para os turistas e visitantes;

A monitoria realizada pelas equipes do NASF (Núcleo Ampliado de Saúde da Família) composto por psicólogos que realizam a escuta qualificada, assistentes sociais, agentes comunitários de saúde e demais profissionais altamente capacitados para agir neste período.