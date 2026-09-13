Município do Paraná suspende aulas em 18 escolas após enchente

A Prefeitura de União da Vitória, localizada no sul do Paraná, suspendeu temporariamente as aulas presenciais em 18 escolas das redes municipal e estadual a partir desta segunda-feira. A decisão foi impulsionada pela enchente que atinge a cidade e comprometeu a infraestrutura educacional. Das unidades com as atividades paralisadas, doze precisaram ser convertidas em abrigos públicos temporários para receber famílias que tiveram de deixar suas residências, enquanto outras seis estão diretamente alagadas e localizadas em áreas de risco.

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O transbordamento é resultado da rápida elevação do Rio Iguaçu, que corta o município. Embora o nível considerado normal seja de três metros e meio, o monitoramento hidrológico da Companhia Paranaense de Energia (Copel) apontou que as águas chegaram a 6,23 metros na tarde de domingo, mantendo uma tendência de alta após registrar pouco mais de 5,6 metros na sexta-feira.

Diante do avanço das águas, a Defesa Civil calcula que mais de dois mil moradores de União da Vitória já foram impactados de alguma forma pelas inundações. Pelo menos duzentas pessoas estão sendo atendidas nos alojamentos provisórios organizados pelo município nas escolas, creches e colégios estaduais redirecionados para o socorro público.

O cenário de alerta na cidade reflete uma crise climática mais ampla em todo o Paraná, que enfrenta dias consecutivos de temporais severos. Balanços estaduais indicam que o número de pessoas afetadas pelas chuvas ultrapassa a marca de 15 mil, distribuídas por 58 municípios. Os fenômenos meteorológicos, que incluem alagamentos e ventos fortes, danificaram mais de 2,6 mil imóveis no estado, deixando milhares de paranaenses desalojados, ou seja, abrigados na casa de parentes e amigos, e centenas de desabrigados, que dependem exclusivamente do suporte do poder público.

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Para lidar com a emergência, os órgãos de segurança reforçam que a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil pelo 199 em caso de necessidade de resgate. Moradores também são orientados a relatar problemas no fornecimento de energia elétrica diretamente à Copel e a se cadastrarem no sistema de alertas via SMS da Defesa Civil, garantindo o recebimento de avisos sobre a instabilidade do tempo na região.



