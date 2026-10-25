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SANTANA DO ITARARÉ

Município do Paraná realiza eleições para prefeito e presidente simultaneamente neste domingo

Mais de 4,6 mil eleitores estão aptos a participar da votação, que ocorre das 8h às 17h

Escrito por Da Redação
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Município do Paraná realiza eleições para prefeito e presidente simultaneamente neste domingo
Autor Candidatos à Prefeitura de Santana do Itararé - Foto: Câmara Municipal de Santana do Itararé | Reprodução/ Redes Sociais

Os eleitores de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná, retornam às urnas neste domingo (25) com uma responsabilidade em dobro. Além de participar do segundo turno para a Presidência da República, os mais de 4,6 mil moradores aptos a votar precisarão escolher o novo prefeito e vice-prefeito da cidade. A eleição suplementar foi convocada após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) cassar, em julho deste ano, os mandatos dos antigos gestores em decorrência de um processo por compra de votos.

- leia mais: Dia de votação no Paraná tem alerta laranja de perigo para vendavais em mais de 300 municípios

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A decisão da Justiça Eleitoral condenou o então prefeito Élcio José Vidal e o vice Joás Ferraz Michetti por captação ilícita de sufrágio referente ao pleito municipal de 2024. Como o processo transitou em julgado, não havendo mais possibilidade de recursos, o TRE-PR determinou a realização de uma nova eleição para substituir a chapa. Na prática, a dinâmica de votação será simples: ao comparecer à urna eletrônica, o eleitor registrará primeiro o seu voto para o cargo de presidente e, logo em seguida, escolherá o candidato à prefeitura. A única exceção se aplica àqueles que estiverem votando em trânsito no município, que terão o acesso liberado apenas para a escolha do chefe do Executivo federal.

A disputa pela prefeitura de Santana do Itararé conta com duas chapas concorrentes. A coligação "União por Santana" lançou Brunão Mota, do PSD, como candidato a prefeito, tendo Thiago Helena, do mesmo partido, como vice. Já a coligação "Santana não pode parar" é encabeçada por Zé Izac, candidato a prefeito pelo PT, que concorre ao lado do vice Joaquim do Venerando, também filiado ao Partido dos Trabalhadores. A votação ocorre no mesmo horário das eleições gerais, das 8h às 17h, distribuída pelos dois locais de votação e 15 seções eleitorais que atendem o município.

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