Município da região está entre os 100 que mais cresceram desde 2010

Entre as 100 cidades que mais cresceram no Brasil, segundo dados do Censo 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicado na quarta-feira (28), o Paraná tem seis municípios em destaque, entre eles Sabáudia, localizado no norte do estado. A cidade vizinha de Arapongas teve um crescimento de 45%.

Integram a lista também Fazenda Rio Grande (82%), Floresta (76%), Mandaguaçu (59%), Vitorino (49%) e Pontal do Paraná (45%).

Dentre os municípios citados, Fazenda Rio Grande, situada na Região Metropolitana de Curitiba, foi o que teve o maior crescimento populacional desde 2010, indo de 81 mil para 149 mil habitantes.

Os dez maiores crescimentos relativos no Brasil foram de Canaã dos Carajás (PA) - 188%, Abadia de Goiás (GO) - 178%, Extremoz (RN) - 150, Goianira (GO) - 111%, Itapoá (SC) - 108%, Querência (MT) - 105%, Barra Velha (SC) - 103%, Satuba (AL) - 95%, Passo de Torres (SC) - 95% e Balneário Gaivota (SC) - 90%.



Do ponto de vista dos números absolutos, o município de Fazenda Rio Grande também se coloca como o paranaense que cresceu em maior número entre os 100 municípios brasileiros que tiveram sua população ampliada, somando 67 mil habitantes e ocupando a 36º posição neste ranking geral.

Os outros paranaenses são São José dos Pinhais, que ganhou 65 mil habitantes, seguido de Cascavel (61 mil), seguido de Maringá, (54 mil), Londrina (49 mil), Ponta Grossa (46 mil) e Sarandi (34 mil). Todas elas – e ainda Araucária, Toledo, Foz do Iguaçu, Piraquara e Campo Largo – verificaram aumento acima do observado pela Capital.

No País, os maiores crescimentos absolutos ficaram a cargo de Manaus (AM), com 261.533 habitantes a mais, Brasília (DF) - 244.909, São Paulo (SP) - 197.742, Sorocaba (SP) - 136.758, Goiânia (GO) - 135.325, Boa Vista (RR) - 129.173, Florianópolis (SC) - 115.973, Parauapebas (PA) - 112.516, Campo Grande (MS) - 111.164 e João Pessoa (PB) - 110.417.

Municípios paranaenses entre os 100 que mais cresceram no Brasil em números relativos:

Fazenda Rio Grande - 82%

Floresta - 76%

Mandaguaçu - 59%

Vitorino - 49%

Pontal do Paraná - 45%

Sabáudia - 45%

Municípios paranaenses entre os 100 que mais cresceram no Brasil em números absolutos

Fazenda Rio Grande - 67.168

São José dos Pinhais - 65.012

Cascavel - 61.874

Maringá - 54.225

Londrina - 49.490

Ponta Grossa - 46.766

Sarandi - 33.963

Confira a evolução habitacional dessas cidades nos últimos três Censos:

Fazenda Rio Grande

2000 - 63.031

2010 - 81.675

2022 - 148.873

São José dos Pinhais

2000 - 204.202

2010 - 264.210

2022 - 329.222

Cascavel

2000 - 245.066

2010 - 286.205

2022 - 348.051

Maringá

2000 - 288.465

2010 - 357.077

2022 - 409.657

Londrina

2000 - 446 822

2010 - 506.701

2022 - 555.937

Ponta Grossa

2000 - 273.469

2010 - 311.611

2022 - 358.367

Sarandi

2000 - 71.392

2010 - 82.847

2022 - 118.455

Sabáudia

2000 - 5.417

2010 - 6.096

2022 - 8.822

Vitorino

2000 - 6.267

2010 - 6.513

2022 - 9.706

Pontal do Paraná

2000 - 14.297

2010 - 20.920

2022 - 30.425

Floresta

2000 - 5.129

2010 - 5.931

2022 - 10.458

Mandaguaçu

2000 - 16.798

2010 - 19.781

2022 - 31.457

