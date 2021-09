Da Redação

Mulheres se queimam com óleo quente após acidente no PR

Uma motorista embriagado causou um acidente neste domingo (26), na Avenida Prefeito Milton Ribeiro Menezes, em Londrina, Paraná. O condutor bateu o veículo em um trailer de lanches e, por conta da colisão, duas funcionárias acabaram se queimando com óleo quente. Havia clientes no local no momento do acidente, porém, nenhum deles se feriu.

Segundo testemunhas, o motorista do automóvel, um idoso de 86 anos, estava sob efeito de álcool. Ele conduzia o veículo, quando perdeu o controle e atingiu a estrutura do trailer. Após a colisão, ele tentou fugir, mas acabou sendo barrado pelas pessoas que estavam no local.

Equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e da Polícia Militar (PM) foram acionados atender a ocorrência. As mulheres, uma de 46 anos e a outra de 26, foram levadas ao Hospital Universitário de Londrina. Ambas tiveram queimaduras nos braços e nas pernas.

Já o condutor sofreu um corte na perna e foi encaminhado para o Hospital Evangélico. Ele admitiu que havia ingerido bebida alcóolica. Após ter recebido atendimento médico, o idoso foi levado para a delegacia de polícia.

Com informações; Ric Mais.