Mulheres são presas suspeitas de matar vendedores de carros em emboscada no Paraná

Duas mulheres, de 27 e 30 anos, foram presas nesta terça-feira (3) sob a suspeita de atrair e matar dois vendedores de carros durante uma emboscada em Sengés, nos Campos Gerais do Paraná. As vítimas, Raffael José Soares Pereira, de 36 anos, e Aguinaldo Aparecido Alves Perez, de 53, foram assassinadas a tiros após viajarem 130 quilômetros para negociar uma caminhonete com a dupla, que havia demonstrado falso interesse na compra. O caso é investigado pela Polícia Civil como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

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Os vendedores moravam e trabalhavam em uma revenda de veículos na cidade de Carlópolis, no Norte Pioneiro, e se deslocaram até Sengés para concretizar a suposta venda. Após os corpos serem encontrados com marcas de disparos em uma área rural do município, os policiais iniciaram as diligências e localizaram a caminhonete roubada em um lava-rápido em São José da Boa Vista. Com a identificação das suspeitas, as equipes conseguiram interceptá-las e prendê-las no município vizinho de Wenceslau Braz, no momento em que tentavam fugir.

As buscas realizadas na residência das mulheres, em São José da Boa Vista, revelaram fortes indícios de envolvimento em uma rede de outros crimes. De acordo com o delegado Isaias Fernandes Machado, responsável pelas investigações, foram apreendidos no imóvel uma motocicleta roubada dias antes, cerca de R$ 15 mil em espécie, munições e o montante de R$ 500 mil em cheques. As equipes também localizaram camisetas e adesivos com identificações falsas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Civil e da Polícia Penal.

As apurações indicam ainda a prática de estelionato no comércio regional. O delegado relatou que uma das suspeitas teria tentado adquirir outros automóveis em São José da Boa Vista utilizando 11 folhas de cheques de terceiros, que somavam R$ 78 mil. O material também foi retido pelas autoridades. Agora, a Polícia Civil dá sequência ao inquérito para esclarecer integralmente a dinâmica do duplo latrocínio, rastrear a origem dos objetos apreendidos e confirmar a extensão da participação das investigadas em outras ações criminosas.