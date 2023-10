Mulheres são presas após invadir cemitério e transportar crânio humano

As mulheres disseram que a mochila com ossos não eram delas

Na noite desta quinta-feira (19), duas mulheres foram presas após serem flagradas invadindo o Cemitério da Saudade, em Londrina, ao Norte do Paraná, e transportando dois crânios humanos.

Conforme a equipe da Guarda Municipal, dois homens foram vistos ajudando as mulheres e um adolescente a desceram de um muro por uma escada com três mochilas.

Durante a revista, em uma das mochilas foram encontrados dois crânios humanos e alguns ossos. Já nas outras duas, haviam alimentos e pratos de barro, além de um caderno com anotações de rituais, segundo a GM.

Ao serem questionadas, as mulheres disseram que a mochila com ossos não eram delas e que estavam pulando o muro do cemitério porque não viram que o portão havia sido trancado.

Dentro do local os agentes fizeram vistorias e não encontraram o túmulo que poderia ter sido violado. A Polícia Científica e a Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (ACESF), foram acionadas para investigação.

