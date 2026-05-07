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Mulheres paraguaias são resgatadas de prostíbulo no PR após denúncia de cárcere privado

Vítimas relataram que acumulavam dívidas e eram impedidas de voltar ao país de origem; uma das mulheres estava com a filha de 13 anos

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 15:26:02 Editado em 07.05.2026, 15:25:56
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Mulheres paraguaias são resgatadas de prostíbulo no PR após denúncia de cárcere privado
Autor As mulheres foram resgatadas pela PF - Foto: Polícia Nacional do Paraguai

A Polícia Federal (PF) resgatou duas mulheres e uma adolescente de 13 anos, todas de nacionalidade paraguaia, que eram mantidas em cárcere privado em um prostíbulo na cidade de Santa Helena, no oeste do Paraná. A operação ocorreu na noite de quarta-feira (6). De acordo com as autoridades, as vítimas relataram que eram impedidas pelos donos do estabelecimento de deixar o local e de retornar ao Paraguai sob a justificativa de dívidas acumuladas. A adolescente resgatada é filha de uma das mulheres.

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A operação policial foi desencadeada a partir de um alerta emitido pelas autoridades do país vizinho. A investigação começou depois que uma das vítimas conseguiu realizar uma ligação para o serviço de emergência paraguaio, denunciando a privação de liberdade e a falta de pagamentos no prostíbulo brasileiro.

Com base nas informações, equipes da PF localizaram o endereço e encontraram diversas mulheres paraguaias no interior do estabelecimento. Durante a abordagem, duas delas confirmaram aos agentes que estavam ali contra a própria vontade. Os proprietários e responsáveis pelo local não foram encontrados no momento da batida policial e, até o momento, não há registro de prisões.

Após o resgate, as vítimas foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para prestar depoimento e, na sequência, foram entregues às autoridades de fronteira. No Paraguai, o grupo foi recebido por uma unidade do Ministério Público especializada no combate ao tráfico de pessoas. A Polícia Federal brasileira instaurou um inquérito para investigar o caso e identificar os responsáveis pela exploração e pelo cárcere privado.

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carcere privado direitos humanos paraná Polícia Federal santa helena tráfico de pessoas
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