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VIOLÊNCIA

Mulher usa prontuário médico para pedir socorro e marido é preso em hospital no PR

Vítima aproveitou o atendimento para denunciar agressões e cárcere privado; homem de 44 anos aguardava na recepção quando foi detido em flagrante

Escrito por Da Redação
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Mulher usa prontuário médico para pedir socorro e marido é preso em hospital no PR
Autor Foto: - Divulgação PCPR

Uma mulher vítima de violência doméstica e cárcere privado conseguiu pedir socorro ao escrever um bilhete em seu prontuário médico durante um atendimento em Ibiporã, no Norte do Paraná, na manhã desta quinta-feira (27). A mensagem, com os dizeres "Por favor, não deixe meu marido entrar na consulta. Socorro...", foi lida por uma enfermeira, resultando na prisão em flagrante do agressor de 44 anos, que aguardava a companheira na recepção do Hospital Cristo Rei.

-LEIA MAIS: Vítima de tiros foge para dentro de campus universitário em Foz do Iguaçu para escapar de atiradores

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A equipe de saúde acionou rapidamente a Polícia Civil após identificar o pedido de socorro. De acordo com o delegado Vitor Dutra, os policiais constataram a gravidade e a iminência das ameaças assim que chegaram ao local. A paciente apresentava marcas de agressões físicas, estava emocionalmente abalada e demonstrava intenso medo do companheiro. O suspeito foi detido no próprio pronto-socorro e colocado imediatamente à disposição da Justiça.

Em seu relato aos policiais, a vítima detalhou uma noite de intensa violência e humilhação vivenciada na quarta-feira (26). Ela afirmou ter sido mantida em cárcere privado, agredida e submetida a castigos, como ter as roupas totalmente molhadas e ser forçada a dormir em frente a um ventilador ligado. Segundo a polícia, a prática foi utilizada pelo agressor como uma forma de punição e intensificação do sofrimento da esposa. As ameaças continuaram até a manhã seguinte, quando ela finalmente conseguiu convencer o marido a levá-la ao hospital, alegando estar com problemas de saúde.

A identidade do agressor não foi divulgada para preservar a vítima, mas as autoridades confirmaram que o homem já possui histórico policial por agressões cometidas contra uma ex-companheira no município de São Jerônimo da Serra. Após o resgate, a mulher foi encaminhada para a realização de exames médicos detalhados e recebeu todas as orientações necessárias quanto à solicitação de medidas protetivas de urgência. Em nota, a direção do hospital informou que não se manifestará sobre os detalhes do ocorrido para garantir a integridade, a segurança e o sigilo da paciente.

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carcere privado hospital Ibiporã polícia civil prontuário Sistema de Saúde violência
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