Mulher toma sol de biquíni na catedral de Maringá; vídeo viraliza

Um mulher, vestindo um biquíni, foi flagrada tomando um banho de sol no gramado da praça da Catedral

Uma cena para lá de inusitada chamou a atenção de moradores de Maringá, Norte do Paraná, que passavam pela área central da cidade. Um mulher, vestindo um biquíni, foi flagrada tomando um banho de sol no gramado da praça da Catedral.

O momento foi registrado por um maringaense que passava pelo local e compartilhado, nesta segunda-feira (21), pelo repórter Evandro Mandadori, no seu perfil do Instagram. A atitude da mulher, que não foi identificada, dividiu a opinião nas redes sociais. Assista no final da matéria.

Há quem defenda a ação, afirmando que o ato de tomar sol em praças públicas é comum em grandes cidades. “Na Europa é mega comum tomar sol em parques e, em cidades maiores, como São Paulo, também rola muito. Sempre tem homem sem camisa correndo pela praça, bosque, ruas... Mas né...", comentou uma internauta, fazendo referência ao fato da mulher estar vestindo roupas de banho.

Por outro lado, há aqueles que condenam a atitude da mulher. Em tom de crítica, um outro perfil expôs sua opinião. “Faltou a melancia no pescoço. O povo tá perdendo a noção de tudo mesmo.”

Porém, há também aqueles internautas que acharam a situação divertida e brincaram com o momento afirmando que a mulher está se preparando para a inauguração da praia artificial de Maringá. “Ela está treinando, assim que a prainha de Maringá ficar pronta já está preparada …..em 2098 [risos].”

Assista:





Fonte: Informações GMC Online.



