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Mulher tenta 'sequestrar' ônibus armada com tesoura e deixa motorista ferido PR

Ela pulou a catraca e exigiu que o motorista mudasse o trajeto para levá-la ao aeroporto, afirmando que precisava ir para a Bahia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher tenta 'sequestrar' ônibus armada com tesoura e deixa motorista ferido PR
Autor Foto: Colaboração/Banda B/Kainan Lucas/Ric RECORD Curitiba

Uma mulher de 25 anos foi presa na noite desta terça-feira (27) após atacar com uma tesoura o motorista de um ônibus em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O caso ocorreu quando o coletivo seguia para o bairro Borda do Campo. O motorista, de 61 anos, foi atingido no pescoço e próximo às costelas.

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Segundo a Polícia Militar do Paraná (PMPR), a mulher pulou a catraca e exigiu que o motorista mudasse o trajeto para levá-la ao aeroporto. Diante da negativa, ela passou a ameaçá-lo com a tesoura. O motorista percebeu que passava em frente à Academia Policial Militar do Guatupê (APMG) e entrou no local para pedir ajuda. Policiais que faziam a segurança perceberam a movimentação e foram até o ônibus. Outros passageiros também intervieram para conter a mulher até a chegada dos agentes. Ela foi imobilizada, algemada e presa.

Ao perceber que a passageira havia pulado a catraca, o motorista a advertiu, explicando que a atitude poderia causar problemas com a empresa. "Ela já colocou a tesoura no meu pescoço dizendo que era para mim levar ela para o aeroporto, que ela queria ir embora para a Bahia", relatou o motorista. Ele contou que a mulher ameaçou matá-lo caso não atendesse à exigência. Um passageiro tentou distraí-la, mas as ameaças continuaram. "Eu nasci de volta", afirmou o motorista ao descrever o momento de tensão.

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O episódio provocou pânico dentro do ônibus. Alguns passageiros quebraram o vidro do coletivo e saltaram pela janela para escapar. Equipes de bombeiros que atuam na Academia de Bombeiros Militar, no mesmo complexo, atenderam aproximadamente quatro ou cinco pessoas feridas. Uma testemunha destacou a atuação de um passageiro que ajudou a contê-la: "Se não fosse o rapaz, acho que o pior poderia ter acontecido".

A mulher, natural da Bahia, estava sem documentos e passará por identificação. Durante a abordagem, policiais femininas encontraram uma pequena quantidade de maconha. A PMPR informou que a ocorrência foi inicialmente enquadrada como constrangimento ilegal, ameaça e tentativa de homicídio. O motorista, que trabalha na profissão há quatro anos e meio, disse que nunca havia passado por situação semelhante.

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As informações são da Banda B, portal parceiro do TNOnline

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