Mulher tenta furtar R$ 1 mil em produtos da loja Havan e é presa no PR

Um loja da Havan na cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, foi alvo de uma tentativa de furto nesta semana. Uma mulher tentou levar aproximadamente R$ 1 mil em produtos, mas foi impedida pelo segurança do estabelecimento.

De acordo com informações, a mulher teria tentado furtar diversas peças de roupas, mas sua ação criminosa foi percebida por funcionários. A Polícia Militar (PM) foi acionada e a suspeita encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil.

Apesar das imagens não terem sido divulgadas, toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança. Recentemente, a rede de lojas investiu em um sistema de reconhecimento facial. Quando um crime é registrado em uma das unidades no país, todas as outras recebem informações e são alertadas no caso dessa pessoa entrar em outra loja.





*Com informações RicMais.

