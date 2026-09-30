Mulher tenta fugir de viatura e é detida com mais de 1 kg de maconha e cocaína

Uma mulher de 24 anos, que já possuía antecedentes criminais por tráfico, foi presa em flagrante nesta quarta-feira (30) suspeita de comercializar entorpecentes no bairro Cajuru, em Curitiba. A detenção ocorreu na Rua Leonardo Gelinski, após a jovem tentar fugir de uma viatura da Polícia Militar do Paraná (PMPR). Durante a operação, que contou com o auxílio de cães farejadores, os agentes apreenderam um total de 1,28 quilo de maconha e 118 gramas de cocaína.

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De acordo com o relato da corporação, a suspeita estava na companhia de outra mulher e de um homem. O trio demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da equipe policial e correu em direções diferentes na tentativa de despistar os agentes. Apenas a jovem de 24 anos foi alcançada. Durante a revista inicial, os policiais já encontraram uma quantidade de drogas em posse dela.

Para garantir que não havia mais material ilícito na área, a equipe solicitou o apoio do canil da corporação. Os cães de detecção realizaram uma varredura no perímetro exato onde o grupo estava reunido antes da fuga e conseguiram localizar o restante dos entorpecentes, que havia sido escondido entre os arbustos da região. A suspeita detida e as drogas apreendidas foram encaminhadas à delegacia para as providências cabíveis.