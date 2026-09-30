Mulher tenta fugir de viatura e é detida com mais de 1 kg de maconha e cocaína
Jovem de 24 anos estava acompanhada de outros dois suspeitos, que conseguiram escapar da abordagem
Uma mulher de 24 anos, que já possuía antecedentes criminais por tráfico, foi presa em flagrante nesta quarta-feira (30) suspeita de comercializar entorpecentes no bairro Cajuru, em Curitiba. A detenção ocorreu na Rua Leonardo Gelinski, após a jovem tentar fugir de uma viatura da Polícia Militar do Paraná (PMPR). Durante a operação, que contou com o auxílio de cães farejadores, os agentes apreenderam um total de 1,28 quilo de maconha e 118 gramas de cocaína.
-LEIA MAIS: Idosa de 68 anos é presa suspeita de matar a nora com faca usada para descascar laranjas
De acordo com o relato da corporação, a suspeita estava na companhia de outra mulher e de um homem. O trio demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da equipe policial e correu em direções diferentes na tentativa de despistar os agentes. Apenas a jovem de 24 anos foi alcançada. Durante a revista inicial, os policiais já encontraram uma quantidade de drogas em posse dela.
Para garantir que não havia mais material ilícito na área, a equipe solicitou o apoio do canil da corporação. Os cães de detecção realizaram uma varredura no perímetro exato onde o grupo estava reunido antes da fuga e conseguiram localizar o restante dos entorpecentes, que havia sido escondido entre os arbustos da região. A suspeita detida e as drogas apreendidas foram encaminhadas à delegacia para as providências cabíveis.