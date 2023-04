Mulher tenta esfaquear ex-namorada e acaba baleada pela PM; entenda

Da Redação

Uma mulher tentou esfaquear a ex-namorada em um lanchonete de Curitiba, no Paraná, na noite desta terça-feira (11), mas acabou baleada pela Polícia Militar (PM). A confusão foi registrada após a suspeita invadir o local de trabalho da ex-companheira e, em seguida, fugir.

O casal havia se separado recentemente por causa de sucessivas brigas. A mulher, no entanto, foi até o estabelecimento em que a ex trabalha, e atacou a vítima com uma faca. Um rapaz, na tentativa de separar as duas, levou uma facada no antebraço.

Após toda a confusão na lanchonete, a agressora fugiu e se escondeu dentro de um sexshop. A PM foi acionada e encontrou a mulher no comércio. Durante a tentativa de abordagem, a suspeita tentou agredir os militares, que acabaram reagindo com um tiro. O disparo atingiu a canela.

Ela foi presa e encaminhada para a delegacia. Não há informações sobre o estado de saúde, ou se ele foi levada para um hospital.

