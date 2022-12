Mulher tenta cruzar BR-467 e morre atropelada no oeste do Paraná

Da Redação

Rosa Mendes morreu no local do atropelamento

Um atropelamento resultou na morte de uma mulher, de 47 anos, na manhã desta quarta-feira (21), em Cascavel, cidade localizada no oeste do Paraná. De acordo com as informações da família da vítima, ela estava a caminho do trabalho.

No momento em que tentou cruzar a BR-476, a mulher acabou sendo atingida por um veículo Ford Focus. A tragédia ocorreu na área urbana. Além disso, não há passagem específica para pedestres no local.

O condutor do automóvel envolvido no acidente parou o veículo após o ocorrido e foi em direção à vítima, identificada como Rosa Mendes Bittencourt, para prestar socorro. Um casal que passava pela rodovia e atua em hospitais também prestou auxílio nos primeiros socorros, porém, apesar de todos os esforços, a mulher não resistiu.

O motorista do carro conversou com a equipe de reportagem da RPC, afiliada da Globo no Paraná, e explicou como tudo ocorreu. Ele afirmou que também estava a caminho do trabalho quando atropelamento aconteceu.

Segundo ele, a mulher tentou atravessar a rodovia no momento em que ele trafegava por ela. O motorista informou que não conseguiu frear a tempo e jogou o veículo para a outra faixa, a fim de desviar da pedestre. No entanto, ainda conforme o relato do condutor, a vítima começou a correr e acabou acontecendo o acidente.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para auxiliar no tráfego. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo da vítima.

