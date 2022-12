Mulher tem casa metralhada durante a madrugada, em Ponta Grossa

Da Redação

O incidente foi registrado na Rua Fagundes Varela, bairro Uvaranas

Na madrugada desta sexta-feira (23), uma mulher abordou a equipe GAT da Guarda Civil Municipal de Ponta Grossa para relatar que sua casa foi alvo de diversos disparos de arma de fogo. O incidente foi registrado na Rua Fagundes Varela, bairro Uvaranas.

A mulher relatou aos agentes que minutos antes da passagem do patrulhamento, um veículo não identificado passou pela rua e realizou os disparos. As balas atingiram o portão, os vidros da sacada, que foram atravessados e os projéteis chegaram até as janelas dos quartos.

A mulher foi orientada a entregar os sete cartuchos utilizados na 13ª Subdivisão Policial. Ainda não há indícios de quem tenha efetuado os disparos. Não há registro de feridos ou a motivação do atentado.

Com informações, dcmais

