Mulher tem carro roubado enquanto abastecia em Maringá; veja

Na noite dessa última quarta (15), uma mulher teve o carro roubado enquanto abastecia o veículo em um posto de combustíveis de Maringá.

O crime aconteceu em um posto que fica às margens da BR-376, na saída para Mandaguaçu. Os ladrões chegaram e anunciaram o assalto. Uma câmera de segurança flagrou o crime. O vídeo foi divulgado pelo site GMC Online, confira:

A mulher desceu do carro e entregou a chave aos ladrões. No entanto, dois rapazes que estavam no banco de trás do veículo, teriam falado para os ladrões que não desceriam e houve uma confusão no local. Os criminosos não atiraram e fugiram levando o veículo modelo Crossfox.

As equipes policiais trabalharam e após algumas horas conseguiram localizar o veículo roubado na Estrada São Domingos, em Maringá. O veículo teria apresentado um problema mecânico na embreagem e os ladrões deixaram o carro com os vidros abertos na estrada e fugiram a pé. No entanto, eles se depararam com uma equipe da Polícia Militar (PM) em Iguatemi e foram presos em flagrante.

Ao todo, dois homens presos por envolvimento no assalto e um terceiro preso por suspeita de receptação. A PM apreendeu duas facas usadas no crime e alguns objetos das vítima.

