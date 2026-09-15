Mulher suspeita de aplicar mais de 20 golpes no comércio é presa no PR

Uma mulher de 43 anos foi presa preventivamente na manhã desta terça-feira (15), em Toledo, na região Oeste do Paraná, suspeita de aplicar mais de 20 golpes em estabelecimentos comerciais do município. A ação foi deflagrada por agentes da 20ª Subdivisão Policial (SDP) da Polícia Civil, que cumpriram o mandado de prisão expedido pela Justiça contra a investigada.

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De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil, a suspeita utilizava uma estratégia contínua de fraudes no comércio local. Ela realizava diversas compras se valendo de crediários e opções de parcelamento, firmando os compromissos financeiros já com a intenção premeditada de não pagar pelos produtos adquiridos. Durante as buscas realizadas no momento da prisão, as equipes policiais conseguiram localizar e apreender uma grande quantidade de objetos e materiais oriundos das fraudes. Todo o material recuperado será agora catalogado e identificado para ser restituído aos respectivos lojistas.

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Após os procedimentos legais cabíveis na delegacia, a suspeita, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades, foi encaminhada ao Departamento de Polícia Penal (DEPPEN) e permanece à disposição da Justiça Criminal da Comarca de Toledo. A Polícia Civil informou que o inquérito segue em andamento para apurar o montante total dos prejuízos causados pelo esquema e identificar se há outros comércios lesados. As autoridades orientam que varejistas do município que reconheçam ter sofrido golpes semelhantes procurem a delegacia mais próxima para registrar o boletim de ocorrência e auxiliar nas investigações.