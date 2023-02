Mulher some no DF e é achada no PR com homem que conheceu na web

Da Redação

A investigação sobre o desaparecimento de uma moradora em Brazlândia (DF) terminou com uma reviravolta amorosa. Conforme os policiais, a mulher fugiu de casa para viver no Paraná com um homem que conheceu nas redes sociais.

O caso foi elucidado pela equipe da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), com apoio da Polícia Civil do Paraná (PCPR). A mulher morava com os pais. Em 21 de janeiro, desapareceu sem deixar vestígios.

Conforme informações da família, ela não tinha o costume de viajar sozinha. No entanto, tinha o hábito de conhecer pessoas pelas redes sociais. Ao longo das investigações, os policiais descobriram que a mulher havia pedido um transporte de aplicativo, com a ajuda de uma vizinha. Depois, a desaparecida comprou uma passagem para Curitiba, no Paraná.

Vale do Ribeira

A partir de 8 de fevereiro, a mulher passou a enviar mensagens isoladas para a família pedindo dinheiro. Os investigadores, então, descobriram que a mulher estava na região do Vale do Ribeira, localizada entre São Paulo e Paraná.

Os policiais do DF e do Paraná seguiram para a região. A mulher foi encontrada em uma chácara do município de Bocaiúva do Sul, no Paraná.

De acordo com os agentes, ela afirmou que deixou a casa da família por vontade própria. De acordo com as policiais, ela estava com a integridade física e mental preservadas.

Após ter sido encontrada, continuou vivendo o caso de amor no Vale do Ribeira.

As informações são do Metrópoles.

