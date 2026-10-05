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ACIDENTE

Mulher sofre queimaduras após escorregar sobre panela com água quente no Paraná

Vítima foi socorrida pelo Siate e levada ao Hospital Municipal com ferimentos no braço, pescoço e pé

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher sofre queimaduras após escorregar sobre panela com água quente no Paraná
Autor Foto: Oops Notícia Foz Na Hora

Uma mulher sofreu queimaduras no braço, no pescoço e no pé na manhã desta segunda-feira (5), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, após escorregar e cair sobre uma panela com água quente. O acidente doméstico ocorreu na residência da vítima, localizada na região da Avenida República Argentina.

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Segundo as informações da ocorrência, ela estava na cozinha e manuseava o recipiente sobre o fogão quando se desequilibrou e sofreu a queda. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionadas imediatamente para prestar os primeiros socorros no local. Após o atendimento inicial, a mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, onde passou por avaliação médica e recebe o tratamento adequado para as lesões.

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acidente doméstico Atendimento Médico Foz do Iguaçu paraná primeiros socorros queimaduras segurança na cozinha
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