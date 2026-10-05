Mulher sofre queimaduras após escorregar sobre panela com água quente no Paraná

Uma mulher sofreu queimaduras no braço, no pescoço e no pé na manhã desta segunda-feira (5), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, após escorregar e cair sobre uma panela com água quente. O acidente doméstico ocorreu na residência da vítima, localizada na região da Avenida República Argentina.

- LEIA MAIS: Temporal faz ônibus derrapar em curva e quase tombar na BR-369, no Paraná



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo as informações da ocorrência, ela estava na cozinha e manuseava o recipiente sobre o fogão quando se desequilibrou e sofreu a queda. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionadas imediatamente para prestar os primeiros socorros no local. Após o atendimento inicial, a mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, onde passou por avaliação médica e recebe o tratamento adequado para as lesões.