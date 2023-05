Mulher sofre queda durante trilha no PR e é resgatada de helicóptero

Da Redação

Por ser uma área de difícil acesso, uma aeronave foi utilizada para resgate

Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) resgatou uma mulher de 55 anos que sofreu uma queda durante uma trilha no Morro do Canal em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná.

Conforme a PM, a vítima sofreu o acidente na subida do trajeto. Por ser uma área de difícil acesso, uma aeronave foi utilizada para resgate.

Na sequência, ela foi encaminhada a um hospital região para atendimento.

As informações são do G1

RESGATE EM SP

Uma mulher precisou ser resgatada de helicóptero após dar à luz um bebê recém-nascido dentro de um carro na Rodovia Dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo, região do ABC Paulista. O caso aconteceu na última quinta-feira (5).

Equipes da concessionária Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária prestaram os primeiros socorros e um helicóptero Águia da PM transportou mãe e filho para o Hospital do Mandaqui, em São Paulo. Conforme informações, o estado de saúde de ambos é bom.

