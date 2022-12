Mulher sofre descarga elétrica ao preparar caldo de cana em Londrina

Da Redação

O acidente aconteceu próximo ao Zerão, na área central de Londrina

Uma mulher sofreu uma descarga elétrica na tarde desta terça-feira (27) enquanto preparava caldo de cana em sua barraquinha. O acidente aconteceu próximo ao Zerão, na área central de Londrina.

A vítima, de 62 anos foi atendida pelos socorristas do Siate e médico do Samu. De acordo com informações, ela sofreu o choque ao ligar a máquina e caiu no chão. Pessoas próximas, incluindo familiares, desligaram a energia diretamente do poste após o ocorrido.

A mulher foi encaminhada consciente para o Hospital Evangélico para realizar exames. A Polícia Militar também esteve no local para organizar o trânsito.

Com informações, Tarobá News

