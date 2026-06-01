Mulher sobrevive após ser baleada dentro da boca no PR

A mulher de 28 anos que foi baleada baleada pelo companheiro dentro da residência do casal em Pinhais, na Região segue internada e, a princípio, não corre risco de morte. O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio.

O crime aconteceu na noite deste domingo (31), no bairro Maria Antonieta. O homem, de 32 anos, tirou a própria vida logo após efetuar o disparo. A vítima foi atingida na região do maxilar e socorrida ao Hospital Universitário Cajuru, onde permanece internada. De acordo com as autoridades de saúde, o quadro da paciente é considerado estável.

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A principal linha de investigação aponta que o crime teria sido motivado por ciúmes. Segundo informações da corporação, não havia históricos ou registros anteriores de violência doméstica envolvendo o casal. A identidade dos envolvidos não foi divulgada oficialmente pelas autoridades.

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Equipes da Polícia Científica estiveram no local do crime para realizar a perícia técnica na residência e recolher evidências que auxiliem na elucidação do caso.

Os trabalhos de investigação seguem conduzidos pela Delegacia de Pinhais, que deve colher novos depoimentos nos próximos dias.

Com informações do nosso parceiro BandaB.